Ödemiş Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği ortaklığında belediye personeline "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" eğitimi verildi.



Belediye hizmet binasındaki eğitime, her birimden çok sayıda personel katıldı.



Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Burcu Kümbül Güler'in verdiği eğitimde, katılımcılara stresle baş edebilme ve öfke kontrolü konularında bilgi verildi.



Güler, öfke ve stresin yaşamın bir parçası olduğunu ve bununla baş etmenin öğrenilmesi gerektiği ifade ederek, strese neden olan faktörlerin fark edilip kontrol altına alınması gerektiğine dikkati çekti.