Belediye personeline "Narko-Rehber" eğitimi verildi

Nevşehir Belediyesi çalışanlarına, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Narko-Rehber eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin katılımının artırılması hedefi kapsamında Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personellere yönelik eğitim düzenlendi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde pandemi kuralları çerçevesinde gruplar halinde gerçekleştirilen eğitimlerde, uyuşturucu maddenin zararları, bağımlılık konuları ve uyuşturucu ile mücadele de belediye personelinin destekleri konularında neler yapabilecekleri anlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı