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Belediye personeline müjde! Maaşlar bayramdan önce yatırılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden belediye çalışanlarına müjdeyi verdi. Personel maaşları bayram öncesi yatırılacağı haberini verdi.

Belediye personeline müjde! Maaşlar bayramdan önce yatırılacak
29.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:28

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla belediye personeline müjdeli bir haber verdi.

BAYRAM ÖNCESİ MAAŞLAR YATIRILACAK

Daha önce ikramiyeleri ay başını beklemeden hesaplara yatırtan Yavaş, bu kez de maaşların bayram öncesi yatırılacağını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili mesai arkadaşlarım, ikramiyelerinizin ardından maaşlarınızı da bayram öncesinde yatırma kararı aldık. Mutluluğunuzun bizim mutluluğumuz olduğunu belirtiyor,bayramınızı şimdiden kutluyorum."

Belediye personeline müjde! Maaşlar bayramdan önce yatacak

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