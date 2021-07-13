Belediye Personeline Kurumsal Kimlik Eğitimi Verildi

Erzincan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Erzincan Belediyesi personellerine "Kurumsal Kimlik, İş Ahlakı, Ast-Üst İlişkileri" konuları hakkında eğitim verildi.

Erzincan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Erzincan Belediyesi personellerine "Kurumsal Kimlik, İş Ahlakı, Ast-Üst İlişkileri" konuları hakkında eğitim verildi.

Belediye çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşen, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozdoğan tarafından verilen eğitime, başkan yardımcıları, birim müdürleri, müdür yardımcıları, şefler ve vatandaş odaklı çalışan personeller katıldı.

Verilen eğitimde "Nasıl bir kurumda çalışıyoruz, Kimi temsil ediyoruz, İş ahlakı, Kamu hizmet ahlakından örnekler, Ast-üst ilişkileri, Liderlik nedir, Vizyondan ne anlarız, Kılık kıyafet gibi konular ele alınarak personel bilgilendirildi.

Kaynak: Habermetre