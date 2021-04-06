Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi
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Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

İş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince Yozgat'ın Sorgun İlçe Belediyesi'nde görevli personele belediye toplantı salonunda, iş güvenliği uzmanı tarafından ilkyardım eğitimi verildi.

İş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince Yozgat'ın Sorgun İlçe Belediyesi'nde görevli personele belediye toplantı salonunda, iş güvenliği uzmanı tarafından ilkyardım eğitimi verildi.

İş sağlığı ve güvenliği yasası ile birlikte işyerlerine ve kamu kurum kuruluşlarına kanun ve yönetmeliklerde belirlenen zorunluluklar getirilmişti. Bu zorunluluk gereği Sorgun Belediyesi bünyesinde çalışan işçi ve memur personele eğitimler süresince, temel ilkyardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarına ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım ve hasta, yaralı taşıma teknikleri hakkında eğitim verildi. İki gün süren eğitimler sonunda sınava giren personelden başarılı olanlara sertifika verilecek.

Yönetmelik kapsamı tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personele bu tür eğitimlerin verilmesinin önemine değinen ve eğitime katılan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Belediyemizde çalışan personelimiz için çok faydalı olacağını düşündüğümüz İlk yardım eğitimi almaları için organize ettik. Belediyemiz toplantı salonunda 2 gün süren eğitim seminerlerinin ardından yetkililer eğitim alan personelimizi sınava tabi tutacaklar. Bu sınav sonrası hak edenler sertifikalarını alacaklar. İlkyardım konusunda hassasiyetin, toplumun tüm katmanlarına yayılmasını önemsiyoruz. Toplumun bu konuda bilgili olarak ilk yardım uygulaması çok önemlidir. İnşallah eğitimi alan personelimiz öğrendiklerini uygulayacak anları yaşamazlar. Ancak her ne olursa olsun bilinçli kurtarmacı olmak en önemlisidir" diye belirtti. - YOZGAT

Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi
Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi
Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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