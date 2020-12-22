Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi
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Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

22.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:03
Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

Sivas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi faaliyetleri kapsamında "Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği" gereğince kurum birimlerinde oluşturulan ilk yardımcı personele "Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi" verildi.

Sivas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi faaliyetleri kapsamında "Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği" gereğince kurum birimlerinde oluşturulan ilk yardımcı personele "Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi" verildi.

16 saat teorik ve uygulamalı olarak verilen Temel İlkyardım Eğitimi corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni kurallarına dikkat edilerek Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Belediye İş Güvenliği Uzmanı Erkan Yörük tarafından verilen eğitimlerde personele temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığı, kalp krizi, kanamalar, kırıklar, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı. Temel ilk yardım eğitiminden sonra İl Sağlık Müdürlüğü denetmenleri tarafından gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan personele sertifikalı ilk yardımcı belgesi verildi. - SİVAS

Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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