Belediye personeline halkla ilişkiler eğitimi

10.09.2019 14:28

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinatörlüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beyaz Masa ve Çağrı Merkezi personeline yönelik "Halkla İlişkiler Eğitimi" verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca Basın-Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görevli personellere, Türkiye Belediyeler Birliği eğitimcisi Rahim Aladağ eğitim verdi.

Gazi Eğitim Akademisindeki eğitim kapsamında, kriz yönetimi, çatışma yönetimi, iletişim teknikleri, telefonda iletişim, ikna stratejileri, stres yönetimi, öfke kontrolü ve motivasyon konularında bilgi aktarıldı, katılımcılara vaka çalışmaları ve senaryo uygulamaları da gösterildi.

Aktiviteler sonrası geribildirimler değerlendirildi, hem sosyal yaşantıda, hem de iş hayatında karşılaşılan engeller ve çözüm bekleyen alanlar analiz edildi, kurum gelişiminin daha sağlıklı ilerleyebilmesi noktasında çözümlemelerde bulunuldu.

İki gün süren eğitimlere 35 personel katıldı.

Kaynak: AA