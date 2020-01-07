Belediye personeline güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi verildi

07.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:29

Her alanda daha kaliteli ve hızlı hizmet verme adına bir yandan İnegöl'ün tüm cadde ve sokaklarında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan da hizmet kalitesini her geçen gün arttırabilmek adına kurum için eğitimlere devam ediyor.

Kurum içi eğitimler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak hizmet veren personele yönelik 'Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri' konulu eğitim düzenlendi. İnegöl Belediyesi şantiyesinde yapılan eğitimlerde, sürücülere buradaki konferans salonunda teorik, ardından araç başında pratik eğitimler verildi. Eğitim kapsamında; daha bilinçli araç kullanımı, iyi bir sürüş için zihinsel hazırlık, yol tutuş, görüş, hızlanma, viraj alma, frenleme, araç sollama, şehir içi parkuru gibi konular üzerinde duruldu.

Kaynak: Bültenler