Belediye Personeline EBYS Eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla hizmet içi eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından son olarak 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)' hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi vermiş olduğu hizmet içi eğitimler ile hizmet kalitesini arttırmaya, vatandaşlara yönelik memnuniyet seviyesini üst çıtalara taşımaya devam ediyor. Vatandaşların memnuniyet düzeylerinin artması, personellerin daha iyi hizmet vermesi ve taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, personellerine yönelik 'Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)' üzerine eğitim verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı EBYS ve Arşiv Şube Müdürvekili Gülin Karan Özkaya tarafından verilen eğitimde elektronik belge yönetim sistemi nedir, hedefleri ve avantajları, büyükşehir belediyesinin kullanmış olduğu ebys üzerinden gelen evrak ve giden evrak süreçleri hakkında bilgiler, giden evrak süreçlerinin tamamlanmasının ardından belgelerin elektronik imza ile imzalanarak postalanması, sonrasında ise resmi yazışma kuralları ile kullanıcılar tarafından yapılan hatalar üzerine genel bilgiler verildi.

Kaynak: Bültenler