Belediye personeline CİMER eğitimi
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Belediye personeline CİMER eğitimi

İstanbul Valiliği tarafından Bayrampaşa Belediyesi personeline Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) portalı eğitimi verildi.

27.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:38
Belediye personeline CİMER eğitimi

Valiliği tarafından Belediyesi personeline (CİMER) portalı eğitimi verildi.


Bayrampaşa Belediyesi'nde CİMER cevap onay yetkilisi, koordinatör ve kullanıcı olarak görevlendirilen personele Bayrampaşa Tuna Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda CİMER portalı eğitimi verildi. CİMER İstanbul Genel Koordinatörü Kürşad Hamza Öner tarafından verilen eğitimde CİMER sisteminin işleyişi, kullanımı, öneri ve şikayetlerin hızlı sürede cevaplandırılması ve çözülmesine yönelik önemli bilgiler aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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