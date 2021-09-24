BELEDİYE PERSONELİNE ÇEVRE EĞİTİMİ

Kurum içi eğitimlerine hızla devam eden Hendek Belediyesi tarafından personellerine yönelik bu kez de Çevre Mühendisi Nejla Ayer'in sunumuyla, 'Çevre ve Sıfır atık' konulu eğitim verildi.

ÇEVRE MÜHENDİSİ

Hendek Belediyesi sahada çalışan personellerine yönelik, "Çevre ve Sıfır Atık" konulu eğitim semineri düzenledi. Ayaz Çevre Mühendislik ve Danışmanlık Şirketi işbirliğiyle Çevre Mühendisi Nejla Ayer tarafından verilen seminerde ambalaj, Geri Dönüşüm, kağıt, karton, plastik maddeler, cam, metal ve kompozit gibi maddelerin geri dönüşümü hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Belediye personellerinin katılımıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı Salonunda gerçekleşen çevre eğitiminde konuşan Çevre Mühendisi Nejla Ayer, ilk olarak çevre ve çevre kirliği hakkında bilgiler verdi.

DETAYLARIYLA ANLATTI

Ayer, "Halen sürdürülmekte olan üretim ve tüketim modelinin yol açtığı kuraklık, açlık, hava kirliliği ve küresel ısınma sebebiyle kaynaklar hızla tükenmektedir. Katı atıkların düzenli depolama alanlarında toplanması bu yüzden çok önemli. Depolama alanlarının ömrünün uzatılması için değerlendirilebilir nitelikteki atıkların kaynağında ayrı toplanması gerekmektedir" dedi. Ayer daha sonra sıfır atık çalışmaları ve nitelikleri hakkında sunumlar yaparken, atığın kaynağında ayrıma süreci hakkında sunumlar eşliğinde bilgi verdi. Ayer son olarak atık getirme merkezlerinin faaliyetleri, çalışmaları, ilgili kanunlar ve yönetmelikler hakkında paylaşımlarda bulunurken, personellerden gelen soruların cevaplanmasıyla seminer son buldu.

DEVAM EDECEK

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada hizmet içi eğitim faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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