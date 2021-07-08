Belediye personeline belgelendirme sınavı

Belediye işçi kadrosunda çalışan tüm personele mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı. Personelimize ayrıca iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Tek tek değerlendirme yapıldı

İş kanunu gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Belgelendirme birimi tarafından Kırıkkale Belediyesi personeline yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı. Belediye bünyesinde bulunan tüm personelimize yönelik yapılan sınavda yeterlilik belgesini almaya hak kazanan tüm personele sertifikaları verildi. Tek tek değerlendirmeye alınan personelimize ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi de verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşviki ile yapılan sınav, başarı ile sonuçlandı.

İşçilerimiz belgelerini alacak

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'İş Kanunu gereği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi kanalıyla Belediye işçilerimize sınav yapıyoruz. Teorik eğitim işleminin yer aldığı bu sınavlar, başarılı olan Belediye işçilerine belge veriyoruz. Yaptığımız sınavda başarılı alan Belediye işçilerine, geçerlilik süresi olan belgelerini veriyoruz. Bu belgelerini alan işçiler Belediye bünyesinde kullanacaklar. 2021 yılı sonuna kadar bu belgeleri almaları gerekiyor. Yaptıkları işi yaparken ellerinde bir belge olacak. Türkiye de işçileri belgesiz kalmayacak' ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: Bültenler