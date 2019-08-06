Belediye personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi

06.08.2019 16:56

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram öncesi 5815 belediye personelini sevindirecek müjdeyi verdi. Başkan Büyükakın'ın talimatıyla Belde AŞ. ve KHK'lı işçilerin ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarına yatırılacak. Öte yandan belediye ve İSU'da görev alan kamu işçilerine de ikramiyeleri yatacak.

İKRAMİYE MÜJDESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye personelinin Kurban Bayramı'nı daha rahat geçirmesini sağlamak için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 Ağustos Cuma günü belediye kamu işçilerine Kurban Bayramı öncesi ikramiye müjdesi gelmişti. Başkan Büyükakın da aldığı kararla, Eylül ve Ekim aylarında verilmesi planlanan Belde A.Ş., KHK, işçilerine ikramiyeleri bayramdan önce yatacak.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNİN YANINDA

Maaş dönemi ve Kurban Bayramı öncesi, Belde A.Ş.'li bin 234, Büyükşehir Belediyesinde çalışan KHK'lı 2 bin 807 ve İSU' KHK kapsamında çalışan 567 çalışana ikramiyeleri yatırılacak. 717 Belediye ve 490 İSU kamu işçilerine de devlet ikramiyesi yatacak.

BAYRAM ÖNCESİ SEVİNDİRDİ

Bayram öncesi yatırılacak ikramiye, personelin bayramı daha rahat geçirmesini sağlayacak. Çalışanına maaşını geciktirmeden personeline veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ödemeyle bir kez daha personelinin yanında olduğunu, en rahat koşullarda bayram geçirmesini sağlamış oldu.

Kaynak: Bültenler