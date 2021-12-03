Belediye Personeline Bahçe Bakım Eğitimi Verildi

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi, bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da kurum içi eğitimlerle çalışanlarını her anlamda eğitmeye, donatmaya ve geliştirmeye devam ediyor. Modern çağın yönetim anlayışında en önemli sermayenin insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket eden İnegöl Belediyesi, bu kapsamda personellerini mesleki ve teknik açıdan geliştirecek yeni bir eğitim düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Park Bahçeler Müdürlüğü personeline yönelik yapılan eğitim, Cumartesi günü İnegöl Belediyesi Şantiyesinde bulunan çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Personelin mesleki anlamda iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında; ilaçlama, gübreleme, budama, çim ekimi, bakım ve sulama sistemleri konularında konunun uzmanı eğitmenlerce sunumlar ve görseller eşliğinde eğitim gerçekleştirildi. 37 personelin katılımıyla düzenlenen eğitimde Peyzaj Mimarı Kasım Hanik ve Ziraat Mühendisi Uğur Ekmekçi ile soru cevap yöntemiyle interaktif bir eğitim gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mesleki, teknik ve teorik bilgiye önem verildiği ve günün koşulları açısından güncel kalması hususunda eğitimlere devam edileceği bildirildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet