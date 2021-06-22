Belediye Personeline Afad'dan Eğitim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak amacıyla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) eğitmenleri tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer konularında (KBRN) farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak amacıyla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) eğitmenleri tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer konularında (KBRN) farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarımsal Hizmetler Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, İtfaiye Dairesi ve ESKİ personeline yönelik Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü eğitmenleri tarafından KBRN farkındalık eğitimi verildi. Düzenlenen eğitime acil durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan ekiplerden 30 personel katıldı.

Personele acil durum anında görev güvenliğini sağlamak ve hızlı bir şekilde olayın çözümlenmesi hakkında bilgiler verildiğini ifade eden AFAD yetkilileri, KBRN olaylarında kullanılan maske ve koruyucu kıyafetlerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda personeli bilgilendirdiklerini belirttiler.

Kaynak: Habermetre