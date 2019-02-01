Belediye personeline 200 TL zam ve sendikal hak

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediye binası önünde yaptığı açıklamada belediye işçilerinin maaşına 200 lira zam yapacaklarını ve sendikal hakların verileceğini müjdeledi.

CHP Genel Merkezini eleştirerek partisinden istifa eden ve Demokrat Parti'den aday olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediye önünde toplanan işçilere seslendi. Geçtiğimiz yıl çıkartılan kanun ile taşeron şirketlerin devre dışı bırakılarak belediye bünyesindeki şirkete geçişleri tamamlanan çalışanlara yönelik yaptığı açıklamada işçilerine müjde verdi.

Özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür Eden Başkan Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak demokrasinin gerektirdiği şartlar içinde kesinlikle örgütlenmenizin de savunulması adına sendika haklarınızın da mutlaka verileceğini ve uygulanacağının bilmenizi istiyorum. Belediye bünyesindeki işçilerimize Şubat ayı maaşlarından geçerli olmak üzere maaşlarına 200 TL zam yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Özakcan, sözleşmeli memur kadrosunda çalışan personele de önümüzdeki günlerde müjde vereceklerini sözlerine ekledi.

Belediyenin önünü dolduran çok sayıda işçi ise "İşçinin babası Mesut Başkan. En büyük başkan bizim Başkan" sloganlarıyla ve alkışlarla Özakcan'a destek verdi.

Kaynak: İHA