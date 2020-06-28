Belediye personelinden sıra dışı evlilik teklifi
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Belediye personelinden sıra dışı evlilik teklifi

Bağcılar Belediyesi'nde çalışan Süleyman Küpdilli, ortaokul öğretmeni Betül Gün'e drone (insansız hava aracı) aracılığıyla evlilik teklifinde bulundu.

Belediye personelinden sıra dışı evlilik teklifi
28.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:39

Bağcılar Belediyesi'nde çalışan Süleyman Küpdilli, ortaokul öğretmeni Betül Gün'e drone (insansız hava aracı) aracılığıyla evlilik teklifinde bulundu. Havadan gelen yüzüğü parmağına takan ve "Evet" cevabını veren Gün, "Böyle bir teklif asla aklıma gelmezdi" dedi.

Bağcılar Belediyesi personeli Süleyman Küpdilli (35), uzun zamandır tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği kız arkadaşı Betül Gün (25) için bir organizasyon planladı. Bunun için Küpdilli, ortaokul öğretmeni Gün'ü "Kahvaltı yapalım" diyerek Bağcılar Belediyesi Aliya İzzetbegoviç Parkı'na davet etti. İkili kendileri için hazırlanan masada kahvaltı yaparken üzerlerine yüzük kutusu bağlı olan bir drone yaklaştı. Kurdeleyi keserek drone'dan aldığı yüzüğü Gün'e uzatan Küpdilli, evlenme teklif etti. Küpdilli, "Evet" cevabını alınca drone ile havadan gelen yüzüğü sevdiği kadının parmağına taktı.

Çiftin mutlu dakikaları sırasında park, renkli görüntülere sahne oldu. Önceden çimler arasına yerleştirilen volkanlar yanarken diğer taraftan da konfetiler patlatıldı. Çift, balonlarla süslü elma ağaçlarının altında fotoğraf çekildi. Heyecanı yüzünden okunan Gün, "Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle böyle bir teklif beklemiyordum. Çok güzel. Çok ilginç. Böyle bir teklif asla aklıma gelmezdi. Çok mutluyum" dedi. Bu anı ömrü boyunca unutmayacağını ifade eden Küpdilli ise "Ben ömrümü birleştirdim Allah, ömrünü birleştirmek isteyenler de İnşallah nasip eder" diye konuştu.

Küpdilli, drone pilotluğuna merakı olduğu için böyle bir fikir aklına geldiğini söyledi. Evlenme teklifine şahit olan çevredeki vatandaşlar ise alkışlar eşliğinde kendilerini tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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