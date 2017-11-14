Belediye Personelinden Örnek Davranış

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik görevlisi, Akıncılar Mahallesinde görevi başındayken yolda bulduğu çantayı, Karaköy Şehit Öztürk Polis Karakolu'na teslim ederek çantanın sahibinin bulunmasını sağladı.



Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik görevlisi Hakan Alamazlar, sabah saatlerinde görevi başındayken yolda çanta buldu. Cafe Sera civarı olarak bilinen Akıncılar Mahallesi'nde, içerisinde 780 TL nakit para, cep telefonu ve özel eşyaların bulunduğu çantayı Karaköy Şehit Öztürk Polis Karakolu'na teslim eden Alamazlar, çantanın sahibinin bulunmasını sağladı. Kısa süre içerisinde çantanın sahibini bulan polis ekipleri, S.P. isimli kadına çantasını eksiksiz biçimde teslim etti.



Yaptığı örnek davranışından dolayı Alamazlar'ı tebrik eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Temizlik İşleri personelimiz Hakan Alamazlar, yolda bulduğu çantayı, hemen sahibine ulaştırma çabası içerisinde olarak, çantayı Şehit Öztürk Polis Karakolu'na ulaştırdı. Polis ekipleri de çantanın sahibini bularak, eksiksiz biçimde S.P. isimli kadına teslim ettiler. Personelimizi yaptığı bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - MANİSA