Belediye Personelinden Mehmetçik Vakfı'na Destek

Sivas Belediyesi'nde Temizlik ve İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, aralarında topladıkları 13 bin 540 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, işçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek olmak için aralarında para topladı.

Belediye önünde bir araya gelen işçiler, Ziraat Bankası'na giderek aralarında topladıkları 13 bin 540 lirayı hesaba yatırdı.

Daha sonra Başkan Sami Aydın'ı makamında ziyaret eden çalışanlar, banka dekontunu Aydın'a teslim etti.

Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Her bir arkadaşımız gönlünden koparak, benim de çorbada tuzum olsun, benim de milli silahlarda katkım olsun diye düşünmüşler. Şehitlerimiz bizim her zaman dualarımızda olacaklar ancak bizim de Silahlı Kuvvetlerimize bir desteğimiz olsun diyerek bu yardımı yapmışlar." açıklamasında bulundu.

Temizlik İşleri Müdürü Mükremin Nergis ve İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz da personelleriyle Mehmetçik'e destekte bulundukları için mutlu olduklarını ifade etti.