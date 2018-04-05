Belediye Personelinden Mehmetçiğe Destek

Sivas Belediyesi'nde Temizlik ve İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, kendi aralarında topladıkları 13 bin 540 lirayı Mehmetçiğe bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destekler sürüyor. Operasyon süresince tırlarla Afrin'e iç giyim, su ve çeşitli gıda ürünlerinden oluşan yardım malzemelerinin gönderildiği Sivas'ta, örnek bir davranışa daha imza atıldı. Belediye çalışanları kendi aralarında topladığı 13 bin 540 liralık nakdi yardımı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Belediye önünde toplanan işçiler bankaya giderek kendi aralarında topladıkları parayı hesaba yatırdı. Daha sonra Başkan Sami Aydın'ı makamında ziyaret eden çalışanlar, banka dekontunu teslim etti.

Ziyarette konuşan Temizlik İşleri Müdürü Mükremin Nergis ve İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz, birimlerinde çalışan personelin kendi aralarında organize olarak böylesine örnek bir davranışa imza atmalarından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Her bir arkadaşımız gönlünden koparak, benim de çorbada tuzum olsun, benim de milli silahlarda katkım olsun diye düşünmüşlerdir. Şehitlerimiz bizim her zaman dualarımızda olacaklar ancak bizim de Silahlı Kuvvetlerimize bir desteğimiz olsun diyerek bu yardımı yapmışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - SİVAS