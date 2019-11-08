Belediye personelinden lösemi hastalarına maskeli destek

08.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:24

Lüleburgaz Belediyesi personeli, maske takarak lösemi hastalarına destek verdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli başta olmak üzere, belediye personeli bir süre maske takarak çalıştı.

Gerenli, yaptığı açıklamada, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" farkındalık projesine destek verdiklerini söyledi.

Lösemi hastalığına maske takarak dikkat çekmek istediklerini ifade eden Gerenli, daha bilinçli bir kamuoyu için herkesin bu konuda farkındalık oluşturması gerektiğini belirtti.

Gerenli, lösemi hastalığı ile mücadele edenlere Allah'tan acil şifa dileyerek, "LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine Lüleburgaz Belediyesi olarak biz de katılıyoruz. Bütün personelimiz ve halkımızla birlikte yanınızdayız, farkındayız." dedi.

Kaynak: AA