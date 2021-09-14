Eklenme tarihi 14 Eylül 2021

ABONE OL BELEDİYE PERSONELİNDEN DOSTLUK TURNUVASI Esenler Belediyesi, vatandaşların ve ilçedeki çocukların sporla iç içe ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için yoğun olarak sunduğu spor ve sağlıklı yaşam faaliyetlerinin yanında şimdi belediye çalışanları için de hem eğlenceli, hem de sportif bir aktivite düzenliyor.

Esenler Belediyesi tarafından belediye personelinin arasında bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvada 16 müdürlük birbiriyle mücadele edecek.

Zabıta Müdürlüğü 2 takımla turnuvaya katılırken belediye meclis üyeleri de bir takımla ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

BELEDİYE TURNUVASI MİLLET BAHÇESİNDE VE HALKA AÇIK Maçlar, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bulunan halı sahada yapılıyor. 4'er takımdan oluşan A, B, C ve D gruplarından A ve B grupları birbirleriyle mücadelede ederken, C ve D grubu da kendi aralarında 3'er maç gerçekleştirecek.

İlk maçlar 7, 8, 9 ve 10 Eylül'de gerçekleştirildi. İlk maçların sonuçları şöyle:

İmar ve Şehircilik Md. : 5 - Kültür İşleri Md. : 6

Zabıta Md. A Takımı: 11 - Fen İşleri Md. : 1

Bilgi İşlem Md. : 0 - Özel Kalem Müdürlüğü: 12

Destek Hizmetleri Md. : 4 - Sosyal Yardım Md. : 2

Sağlık İşleri Md. : 1 - Kadın Aile Md. : 7

Zabıta Md. B Takımı: 0 - Gençlik ve Spor Md. : 12

Yazı İşleri Md. : 2 - Meclis Üyeleri Takımı: 15

Çevre Koruma Md. : 9 - Basın Yayın Md. : 0

İkinci maçlar 13-16 Eylül, üçüncü ve son grup maçları ise 17-22 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Grup maçlarında başarılı olan müdürlükler 24 ve 28 Eylül tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak. Yarı finale çıkmaya hak kazanan takımlar daha sonra 29 Eylül Çarşamba günü büyük final öncesi son maçlarına çıkacak ve finalin adı belli olacak.

BÜYÜK FİNAL HEYECANI YAKLAŞIYOR Final karşılaşması ise 30 Eylül Perşembe günü saat 20. 00 ve 23. 00 saatleri arasında oynanacak ve turnuvanın birincisi olan müdürlük belli olacak.

Personelimizin arasında gerçekleşen bu heyecanlı turnuvayı takip etmek isteyen vatandaşlarımızı da müsabakaları izlemeye davet ediyoruz.

ESENLER HALKI HER ZAMAN SPORLA İÇ İÇE Esenler Belediyesi, ilçemizdeki kadınlar ve çocuklar için de, yaz spor okulu veya kadınlara özel spor salonu gibi hizmetlerle halkımızın dilediği zaman sağlıklı spor alt yapısına rahatça ulaşabilmesi için hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca spor akademilerine hazırlanan gençlerimiz için de özel kurslar düzenliyor.

Sporla daha zinde ve aktif bir hayat sürmek isteyen vatandaşlarımız, Esenler Gençlik Merkezi ile Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'nde bulunan spor merkezleri ve yüzme havuzlarına kayıt olabilmek için buradaki linke tıklayabilirler.

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