Belediye personelinden Başkan Hürriyet'e doğum günü sürprizi

İzmit Belediyesi çalışanları, Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e doğum günü sürprizi yaptı.

İzmit Belediyesi personelleri, doğum günü 20 Mart olan Başkan Hürriyet'e sürpriz bir doğum günü hazırladı. Belsa Plaza Hizmet Binasında çalışan tüm personelin içinde olduğu sürpriz doğum gününde Başkan Hürriyet büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü sürprizinden habersiz olan Hürriyet asansörle meclis salonuna çıkarken personel kısa sürede organize oldu. Asansörün kapısının 4. katta açılmasıyla birlikte karşısında çok sayıda personel gören Başkan Hürriyet, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hürriyet'in asansörden inmesiyle birlikte, Belsa Plaza'nın 9 katından alkış sesleri yükselmeye başladı.

Doğum gününü unutmayan personele teşekkür eden Başkan Hürriyet, "Hiç beklemediğim bir sürpriz ile karşılaştım. Hep birlikte mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmeyi diliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı