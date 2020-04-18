Belediye personeli yeni doğan kediyi sütle böyle besledi Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli sokakta bulunan kedileri şırınga ile süt vererek besledi.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli sokakta bulunan kedileri şırınga ile süt vererek besledi.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının sağlığı ve beslenmesi için yoğun mesai harcıyor. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kliniği, sokağa çıkma yasağı ilan edilen cumartesi ve pazar günü açık olacak. Çalışmalarda bir yandan hasta, yaralı hayvanların bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor, bir yandan da beslenmeleri sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında bir personel sandık içerisinde bulunan kedileri şırınga içerisinde bulunan süt ile besleyerek taktir topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA