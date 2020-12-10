Belediye personeli korona virüs kostümüyle vatandaşları uyardı
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Belediye personeli korona virüs kostümüyle vatandaşları uyardı

10.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:43
Belediye personeli korona virüs kostümüyle vatandaşları uyardı

Virüs kostümü giyen İnegöl Belediyesi personeli, cadde ve sokaklarda vatandaşlara uyarılar yaptı.

Virüs kostümü giyen İnegöl Belediyesi personeli, cadde ve sokaklarda vatandaşlara uyarılar yaptı. Bu anlar gizli kameralarla da kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Video kısa sürede ilgi odağı oldu.

Vatandaşları her konuda bilinçlendirmek adına zaman zaman çeşitli farkındalık çalışmaları ile uyarılarda bulunan İnegöl Belediyesi, bu kez covid-19 salgınını konu alan bir çalışma hazırladı. Daha önce pek çok farkındalık çalışması yapan ve bu çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken İnegöl Belediyesi, vatandaşın dikkatini çekmek için koronavirüs kostümüyle uyarılarda bulundu.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatroları vatandaşların bilgilendirilmesi için koronavirüs kostümü ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarında maske, mesafe ve hijyen uyarıları yaptı. Kimi zaman bankamatikte sıra bekleyen vatandaşların arasına dalan, kimi zaman ise bankta oturan yaşlıların yanına yanaşan koronavirüs, bazen de grup şeklinde yürüyenlere sessizce yaklaşarak korkutup uyarılarını yaptı. Vatandaşların da ilgisini çeken bu yöntemle covid-19 salgınına ilişkin bilgilendirmeler yapılarak genç, yaşlı, çocuk herkese uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

"Virüsün her yerde olduğunu anlattık"

Yapılan bu farkındalık çalışması gizli kameralarla kayıt altına da alındı. Görüntüler sonrası video klip ile ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böylesine kritik bir süreçte vatandaşlarımızın tedbirleri elden bırakmamasına dikkat çekmek için bir arkadaşımız koronavirüs kostümüyle çarşıda ve sokakta gezdi. Virüsün her yerde olduğunun en belirgin halini aslında bu farkındalık çalışmamız ile anlatmış olduk. Hep birlikte kurallara uyarak bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız" dedi. - BURSA

Belediye personeli korona virüs kostümüyle vatandaşları uyardı
Belediye personeli korona virüs kostümüyle vatandaşları uyardı
Belediye personeli korona virüs kostümüyle vatandaşları uyardı
Belediye personeli korona virüs kostümüyle vatandaşları uyardı
Belediye personeli korona virüs kostümüyle vatandaşları uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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