Battalgazi Belediyesi'nde görevli şoförden örnek davranış

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Battalgazi Belediyesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan bir işçi, yol ve asfalt çalışmasına malzeme götürdüğü esnada bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırarak, örnek ve duyarlı bir davranışa imza attı.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kamyon şoförü olarak çalışan Mehmet Topal isimli işçi, "İnsanlık ölmedi" dedirten davranışa imza atarak, dürüstlüğü ve insanlığı ile yürek ısıttı.

Battalgazi Belediyesi Makine İkmal Şantiyesi ve Asfalt Üretim Tesislerinde görevli şoför Topal, Yaygın mahallesinde devam eden yol yapım çalışmalarına asfalt malzemesi götürdüğü esnada, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nin yakınlarında bir çanta fark etti. Kamyonu emniyetli bir şekilde yol kenarına park eden şoför Topal, içinde cüzdan, telefon, ilaç ve para olduğunu fark ettikten sonra durumu telefon ile birim amirlerine bildirdi. Çantayı tutanak ile birim amirlerine teslim eden şoför Topal, çanta içerisinde bulunan cep telefonundan çantanın sahibi 59 yaşındaki Emin Demir'e ulaştı. Cüzdan, para, cep telefonu ve ilaç bulunan çantayı sahibi Emin Demir'e bizzat kendisi ulaştıran şoför Topal, örnek bir davranışa imza atarak, bu davranışı ile insanlık ölmedi dedirtti. Çantayı sahibine ulaştıran Battalgazi Belediyesi personeli Mehmet Topal'a bu örnek davranışı için çok teşekkür eden çanta sahibi Emin Demir, Battalgazi Belediyesi'ne ve ekiplere kolaylıklar diledi.

Bu örnek davranışı gerçekleştiren şoför Mehmet Topal, "Yol yapım çalışmaları esnasında Battalgazi Belediyemize ait Asfalt Plent Şantiyesinde malzeme almak için trafikte ilerliyordum. Diğer araçların çarparak geçtiği bir çantayı fark ettim. Trafiği tehlikeye soktuğunu düşündüğüm için kamyonu yol kenarına park ettim ve çantayı aldım. İçinde para olduğunu fark edince durumu amirlerime ilettim ve çantanın sahibini bulduk. Emin amcamıza çantayı teslim ettik. Amcamız çok mutlu oldu. Aynı davranışı yine olsa yine yaparım" şeklinde konuştu.

"Personelimiz ile gurur duyuyoruz"

Göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı şoför Mehmet Topal'ı tebrik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Personelimizi tebrik ediyorum. Evladımız ile gurur duyuyoruz. Kendisine, Battalgazi Belediyesine, Anadolu insanına ve Müslüman evladına yakışır bir harekette bulunmuş. Bu evladımızın yapmış olduğu davranışın birçok insana örnek olması gerekir. Battalgazi Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Kardeşimiz görevi başındayken çanta bularak, sorumluluğunun gereği olarak amirlerine veriyor. Kardeşimiz doğru olanı yapıyor. Bundan sonrada yapacağına canı gönülden inanıyoruz. Personelimizi tebrik ediyorum. Birimlerimizde çalışan personellerimizin işin ehli olmasının yanı sıra etik değerlere bağlı olmalarını da önemsiyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için anne ve babasına şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu. - MALATYA