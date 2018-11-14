Belediye Personeli Expo 2023 İçin İngilizce Öğreniyor

Onikişubat Belediye personeli, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde "doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023 için İngilizce öğreniyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediyenin Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi'nde düzenlenen kursu ziyaret etti.

Burada kursiyerlerle İngilizce sohbet eden Mahçiçek, daha sonra eğitim hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mahçiçek, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, EXPO 2023'ün Kahramanmaraş için önemli bir imkan olduğunu söyledi.

Dünya çapındaki bir organizasyonun bir ilçe belediyesince yapılıyor olmasının önemine dikkat çeken Mahçiçek, uluslararası organizasyonun kentin ekonomisine, kültürüne, turizmine ve özellikle de tanıtımına çok önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin gerçekleşmesi için belediye personellerine de büyük görev düştüğüne dikkati çeken Mahçiçek, "En az 50 civarında ülke gelecek ve burada stant açacak. Onlara yol gösterecek, projeleri anlatabilecek insanlara ihtiyaç var. Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi olarak farklı birimlerdeki çalışan arkadaşlarımıza lisan öğretmek için çalışma başlattık. Arkadaşlarımız bu projenin yürütülmesine lisan öğrenerek kolaylık sağlayacaklar. Arkadaşlarımız tebrik ediyorum. Çünkü gönüllü olarak yapıyorlar." dedi.

EXPO 2023

Onikis¸ubat Belediyesinin rekreasyon projesi kapsamında ilçenin Hasancıklı Mahallesi'nde bulunan Menzelet ve Sır Barajı çevresindeki 747 bin metrekarelik bir arazi EXPO alanına dönüs¸türülüyor.

EXPO 2023 alanında, kültür ve kongre merkezi, su parkı ve lunapark, dogˆa müzeleri, çes¸itli spor ve etkinlik üniteleri ile gölet ve 220 bin metrekareden fazla yes¸il alan bulunacak.

Ana teması dogˆa dostu şehir ve duyarlılık olan projenin, alt temaları ise "Çocuklar için dogˆa temelli egˆitim", "Kentsel dönüs¸ümün biyofilik tasarımı", "S¸ehir bahçeciligˆi ve yerel gıda", "Daha yes¸il, daha sagˆlıklı, daha mutlu" ve "Sadeligˆin hikmeti" olarak belirlendi.

EXPO 2023 Kahramanmaras¸, 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.