Belediye personeli, bulduğu telefonu sahibine ulaştırdı
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Belediye personeli, bulduğu telefonu sahibine ulaştırdı

Belediye personeli, bulduğu telefonu sahibine ulaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit Belediye personeli bulduğu pahalı telefonu sahibine ulaştırdı.

İzmit Belediye personeli bulduğu pahalı telefonu sahibine ulaştırdı.

Tam kapanma döneminde çalışmaya devam eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Yaşar Sevimli, sabah saatlerinde Bağçeşme'nin parklarında bakım çalışması gerçekleştirdiği sırada telefon buldu. Telefonun sahibine ulaşmak için bir süre çağrı bekleyen Sevimli, çağrı gelmeyince rehbere girerek telefonun sahibinin yakınlarına ulaştı. Kurulan temasın ardından telefon görevi başındaki personelin yanına davet edilen sahibine teslim edildi. Telefonun sahibi, belediye personeline duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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