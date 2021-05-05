Belediye Pasajı Ramazan Bayramı öncesinde temizlendi
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Belediye Pasajı Ramazan Bayramı öncesinde temizlendi

Belediye Pasajı Ramazan Bayramı öncesinde temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Pasajında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Pasajında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Pasajı amacına uygun kullanmayan kimliği belirsiz kişiler hakkında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli işlemler de uygulandı.

Belediye Pasajı, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Ramazan Bayramı öncesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince titizlikle temizlendi. Program dahilinde yapılan çalışmaların sonucunda kullanılmayan eşyalar ekipler tarafından çıkarıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ise kimliği belirsiz kişilerin pasajı esnaf ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde kullanmalarından dolayı söz konusu bu kişileri pasaj kullanımından men etti.

Turgutlu Belediyesi, Belediye Pasajında yapılması planlanan tamirat çalışmaları ile ilgili olarak da ayrıca harekete geçti. Bu kapsamda İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama (KUDEP) Şube Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldı. Onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından Belediye Pasajının dokusu bozulmadan gerekli tüm tamirat ve bakım çalışmaları hayata geçirilecek.

Belediye Pasajındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Belediye Pasajı genelinde Ramazan Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ise pasaj esnafı ve vatandaşlarımızdan gelen şikayetler sonucunda pasajı kurallara aykırı olarak kullanarak esnafımızı ve mahalle sakinlerimizi rahatsız eden kişiler hakkında gerekli işlemleri uyguladı. Çalışmalarımızla birlikte bürokratik süreçlerin tamamlanmasının ardından Belediye Pasajımızı yapacağımız tamiratlarla aslına uygun şekilde yenilemeyi planlıyoruz. Ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Belediye Pasajı Ramazan Bayramı öncesinde temizlendi
Belediye Pasajı Ramazan Bayramı öncesinde temizlendi
Belediye Pasajı Ramazan Bayramı öncesinde temizlendi
Belediye Pasajı Ramazan Bayramı öncesinde temizlendi
Belediye Pasajı Ramazan Bayramı öncesinde temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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