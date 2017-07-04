Belediye Parkları Yeniliyor, Cizre Güzelleşiyor

Cizre Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Dicle Nehri Kenarındaki parkları yenileyerek, ilçeye yeni bir çehre kazandırmak için çalışma başlattı.



Cizre Belediyesinin ilçe genelindeki parklarda başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında Dicle Nehri kenarındaki parklar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle parklar yeniden elden geçirilecek. Yeşil alan ve park çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Cizre Belediyesi Yafes Mahallesi'ndeki 55 dönüm arazi üzerinde bulunan Parkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tamamen yenileme çalışması başlattı. Cizre Belediyesinden yapılan açıklamada, "Cizre Belediyesi kardeş belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteği ile yaptığı ortak çalışma ile Yafes Mahallesi Dicle nehri kenarında bozulmuş ve park görünümünden uzaklaşan 55 dönümlük parklarda yenileme çalışması başlatıldı. Parklarda bulunan eski yapılar, düzensiz ağaç ve bitkiler kaldırılıp parklar yeni bir düzene sokulacak. Yollarda düzenleme çalışması, peyzaj değeri yüksek ağaçlar dikilip, sahil bandında yolu yapılacak. İç yollarda düzenleme, oturma, dinlenme alanları oluşturulduktan sonra halka açık hale gelmesi için ışıklandırma, yeşillendirme çalışmasının yanında oyun ve spor alanları yapıldıktan sonra modern bir şekilde hizmete açılacak" dedi. - ŞIRNAK