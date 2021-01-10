Belediye parkındaki turunçlar, reçele dönüştürülüyor
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Belediye parkındaki turunçlar, reçele dönüştürülüyor

10.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:50
Belediye parkındaki turunçlar, reçele dönüştürülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait parklardan toplanan turunçlardan, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınları tarafından reçel yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait parklardan toplanan turunçlardan, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınları tarafından reçel yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Belediye iş birliğinde "Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Projesi" başlatıldı.

Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antalya'nın simgesi olan turunç meyvelerini toplayarak, KORKOOP kadınlarına teslim ediyor. İlk çalışma, kadınların da katılımıyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirildi. Toplanan turunçlar, araçlara yüklenerek Korkuteli'ndeki üretim tesisine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KORKOOP Başkanı Dudu Karataş, turunçları işleyerek ülke ekonomisine kazandıracaklarını belirtti.

Çalışmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür eden Karataş, iş birliği içinde güzel işler yapacaklarını kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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