Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü, şehir güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor
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Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü, şehir güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü şehrin estetik görünüm çalışmalarını mevsimsel çiçek dikimleri ve bakımlarını yaparak sürdürüyor.

Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü, şehir güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor
17.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:14

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü şehrin estetik görünüm çalışmalarını mevsimsel çiçek dikimleri ve bakımlarını yaparak sürdürüyor.

Şehir merkezinde yapılan çalışmalarda ekipler, yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını kontrollü olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışmalar devam ettiriliyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şehirde estetik çalışmaların titizlikle yapıldığını söylediği açıklamasında, "Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelindeki yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, ağaçlandırma ve budama, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama, park bakım ve revize çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediyemizin sorumluluğundaki tüm parklarda ekiplerimiz ağaçların ve yeşil alanların bakım ve budama hizmetlerini özenle yapıyor" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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