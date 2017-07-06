Belediye Otobüsünü Şikayet Etti, Otobüsün Patlattığı Topun Aldı

SİİRT Merkez Kooperatifler Mahallesi'nde arkadaşları ile oynadığı topun caddeye fırlaması ve Belediye otobüsünün altında kalarak patlamamasını Whatsapp ihbar hattı üzerinden belediyeye bildiren 11 yaşındaki Baran Yılgın'a yeni bir top verildi.



Merkez Kooperatifler Mahalesi'nde yaşıtları ile birlikte oynadığı sırada yola fırlayan ve yoldan geçen Belediye otobüsü tarafından topu patlayan 11 yaşındaki Baran Yılgın, Whatsapp ihbar hattı üzerinden durumu Belediyeye şikayet etti. Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Batur şikayet üzerine yeni bir top alarak Yılgın'ın oturduğu mahalleye gitti ve ona yeni topunu verdi. Burada konuşan 11 yaşındaki Baran Yılgın, "Arkadaşlarımla top oynuyorduk. Topum bir anda yola gitti ve Belediye otobüsü topumun üstünden geçti ve patlattı. Bende çok üzüldüm ve çareyi belediye ihbar hattı olan whatsapp'a bildirdim ve ihbar ettim. Topumu geri istedim" dedi.



Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Batur ise, "Küçük Baran bu konudaki şikayetini ihbar hattımıza iletti ve bizler de anında kendisine yeni bir top alıp teslim ettik. Bu konularda Belediye otobüs şoförlerimizi de uyardık" diye konuştu.



- Siirt