Belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı
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Belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı

Belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle durdurulan Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsüne yapılan taşlı sopalı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle durdurulan Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsüne yapılan taşlı sopalı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsü, kendilerine yol vermediği iddiasıyla bir araçtaki şahıslar tarafından durduruldu. Şahısların taşlı sopalı saldırısı sonucu otobüs şoförü, otobüste bulunan polis memuru ve saldırıya tepki gösteren bir köylü hafif yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma M.Y (24) ve V.Y (20) isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. - ADANA

Belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı
Belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı
Belediye otobüsüne taşlı sopalı saldırı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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