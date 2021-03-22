İZMİR Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
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İZMİR Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı

22.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:33

Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladıİZMİR'in Konak ilçesinde, bindiği belediye otobüsünde sürücüye HES kodunu göstermeyen kimliği belirsiz kişi, kendisine tepki gösteren yolcu Uğur E.'yi bıçaklayıp, kaçtı.

Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bindiği belediye otobüsünde sürücüye HES kodunu göstermeyen kimliği belirsiz kişi, kendisine tepki gösteren yolcu Uğur E.'yi bıçaklayıp, kaçtı.

Konak ilçesi Bahri Baba Otobüs Durağı'nda saat 06.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; Ballıkuyu-Konak arasında sefer yapan belediye otobüsüne binen kimliği belirsiz kişi, sürücüye, HES kodunu göstermedi. Sürücünün ısrarına rağmen direnen kişiye, yolculardan Uğur E. tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Uğur E.'yi cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Ardından da kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Uğur E.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Uğur E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

'İKİ DEFA VURDU SONRA DA KAÇTI'

Olaya tanık olan esnaf Cemil Acar, "Otobüsün içinde köşede oturan şahıs ile iki kişi tartışıyordu. Birine otobüsten inmesini söylüyorlardı. Adamı indirmeye çalışıyorlardı. Adam iki defa bıçağı vurup, kaçtı" dedi.

İZMİR Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
İZMİR Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
İZMİR Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
İZMİR Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
İZMİR Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
İZMİR Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
İZMİR Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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