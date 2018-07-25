Belediye Otobüsünde Genç Kadın, Yanına Oturan Adam Tarafından Taciz Edildi

Belediye Otobüsünde Genç Kadın, Yanına Oturan Adam Tarafından Taciz Edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde adam, belediye otobüsünde genç kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre E.Y (33), Mesken-Kent Meydanı seferini yapan 16 JJK 38 plakalı belediye otobüsünde yanında oturan S.D. (41) tarafından tacize uğradı. E.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, Uluyol Caddesi'nde otobüsü durdurdu. Otobüsteki yolcuların da tepki gösterdiği S.D, polis tarafından gözaltına alındı.

YOLCULAR, POLİSE TESLİM ETTİ

Alınan bilgiye göre kadının yanına oturan adam kadını rahatsız edecek hareketlerde bulundu. Bunun üzerine tepki gösteren kadın ve otobüsteki diğer yolcular taciz ettiği iddia edilen adamı polise teslim etti. Polis ekipleri taciz eyleminde bulunduğu iddia edilen adamı

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YORUMLAR (21)

  • ISİMSİZ:
    Kaç kez bindim şu otobüse başıma birşey gelmedi Allah göstermesin de umarım güzel Bursa'mız da bir daha olmaz
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  • FANATIK ANKARALI:
    Her türlü halti yeyip de sonrada kılı kılına deyince taciz edildim diye yaygara koparanlarada şaşmamak elde değil
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  • A A ADİMMİ:
    Liseye otobüsle giderken hemen hemen hergün sürtünürlerdi ..korkudan sesimi çikarmazdim..ah bide simdi olsa yirtarim ortaligi
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  • DFDFDDDDDDD:
    az kaldı az haremlik selamlık olmasına iranı mumla arayacaz yakında el kol keserler. . bakın salınmaz denilen amerikalı rahip ajan salındı amerika sal dedi iş bitti
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