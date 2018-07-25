Belediye Otobüsünde Genç Kadın, Yanına Oturan Adam Tarafından Taciz Edildi

İddiaya göre E.Y (33), Mesken-Kent Meydanı seferini yapan 16 JJK 38 plakalı belediye otobüsünde yanında oturan S.D. (41) tarafından tacize uğradı. E.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, Uluyol Caddesi'nde otobüsü durdurdu. Otobüsteki yolcuların da tepki gösterdiği S.D, polis tarafından gözaltına alındı.

YOLCULAR, POLİSE TESLİM ETTİ

Alınan bilgiye göre kadının yanına oturan adam kadını rahatsız edecek hareketlerde bulundu. Bunun üzerine tepki gösteren kadın ve otobüsteki diğer yolcular taciz ettiği iddia edilen adamı polise teslim etti. Polis ekipleri taciz eyleminde bulunduğu iddia edilen adamı