Belediye otobüsü yolda kalınca, iş yolculara düştüMALATYA Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına kalan kar yağışı Malatya'da da hayatı olumsuz etkiliyor.

MALATYA (İHA) - Belediye otobüsü yolda kalınca, iş yolculara düştü

MALATYA Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına kalan kar yağışı Malatya'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde 30 santime yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle sabah araçlarda büyük güçlük yaşadı. Yolda kalan yolcu otobüsünü ise içinden inen yolcular iteleyerek kurtarmaya çalıştı.

Uzun zamandan sonra yoğun kar yağışının gerçekleştiği Malatya merkezde, sabah işlerine gitmek için yola çıkan yüzlerce vatandaş yolda kaldı. Araçları ile kara saplanarak gitmekte güçlük çeken araçların yardımına belediye ekipleri yetişirken, Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde de körüklü yolcu otobüsü yolda kaldı. Sabah erken saatlerde karlı yolda çıkamayınca mahsur kalan otobüste bulunan yolcular inerek otobüsü itelemeye başladı.

Yolcuların gayreti ile otobüs saplandığı kardan çıkamayınca yardıma büyükşehir belediyesi ekipleri yetişti. Yolun açılması ile otobüs de normal seyrine devam etti.