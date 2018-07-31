Belediye Otobüsü Şoförü Darp Edildi İddiası

Bursa'da BURULAŞ'a ait otobüs şoförünün 4 gün önce saldırıya uğrayarak darp edildiği gerekçesiyle TÜRK-İŞ tarafından basın açıklaması yapıldı.

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki programda konuşan DEMİRYOL-İŞ Sendikası Adapazarı Şubesi Başkanı Cemal Yaman, "Arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıların son bulmasını istiyoruz." dedi.

Dört gün önce korna çalma konusu yüzünden saldırıya uğrayarak darp edildiğini ileri süren otobüs şoförü Mustafa B. de her zaman yolculara ve diğer araç sürücülerine saygılı davranmaya devam ettiklerini söyledi.

Dava sürecinin devam ettiğini bildiren Mustafa B, bu tarz saldırılara maruz kalsalar da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

TÜRK-İŞ Bursa 8. Bölge Temsilcisi Sabri Özdemir de saldırıyı gerçekleştirenlere karşı hep beraber tek vücut halinde devam etmek mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Özdemir, saldırıyı kendilerine yapılmış olarak gördüklerini belirterek, "Siz öncelikle insansınız, insan olduğunuz için de bu hareketi yapma hakkına sahip değilsiniz. Medeni bir şekilde o arkadaşın size karşı yanlışı varsa onun sorumlu olduğu merciler var. Bu mercilere yasal yolla gerekli şikayeti yapın." diye konuştu.