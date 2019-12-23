Belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı (2)
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Belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı (2)

Van'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 yolcu yaralandı.

23.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:39

'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 yolcu yaralandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Van- kara yolunun kavşağında, mucur yüklü kamyona arkadan çarparak, yoldan çıktı.

Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı (2)
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