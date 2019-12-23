Belediye otobüsü kamyona çarptı: 19 yaralı (2)
Van'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 yolcu yaralandı.
Van'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 yolcu yaralandı.
Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Van- Erciş kara yolunun Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavşağında, mucur yüklü kamyona arkadan çarparak, yoldan çıktı.
Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.