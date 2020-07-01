Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
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Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, ehliyetsiz olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye otobüsüne çarptı.

Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
01.07.2020 03:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 03:23

İZMİR'in Balçova ilçesinde, ehliyetsiz olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye otobüsüne çarptı. Kazada 2 çocuk ve biri hamile kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 23.45 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Üçkuyular çıkışında meydana geldi. Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Hüseyin Erilmez yönetimindeki 35 UY 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden İ.Ş. yönetimindeki 35 DB 5248 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 6 kişinin bulunduğu otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, 110 AKS ekipleri otomobilde sıkışan yolcuları çıkartmak için çalışma başlattı. 110 AKS ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartılan, yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara alınan yaralılardan Miraç, Berat ve hamile olduğu öğrenilen Ebru Süngü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Şeref Erilmez ve Muammer Elekçi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.KAZADAN SONRA KAÇTI

Bu arada ehliyeti olmadığı öne sürülen otomobil sürücüsü Hüseyin Erilmez'in kazadan sonra kaçtığı kaydedildi. Yaralıların tedavilerine hastanelerde devam edilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Manşet

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