Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi Şehid Muhubbi Çelik Caddesi üzerinde bulunan cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar M.A. ile Y.G. olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAKARYA

Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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