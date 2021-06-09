Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
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Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı

Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın, paniğe yol açtı.

GAZİANTEP'te, hareket halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın, paniğe yol açtı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 27 AIS 84 plakalı yolcu otobüsü, Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiğinde motor bölümünden alev aldı. Yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekti. Yolcular tahliye edilirken, yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yapıldı. Çağırılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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