Belediye otobüsü fiyatlarında düzenlemeye gidildi

06.09.2019 14:39

Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımında fiyat düzenlemesine gitti.



Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımını sağlayan otobüslerin ücretlerinde fiyat değişikliği gerçekleştirildi. Yeniden yapılan fiyat düzenlemeleriyle 7 Eylül'den itibaren 0.90 kuruş olan öğrenciler bundan sonra 1 TL 25 kuruş, 1 TL 40 kuruş ödeyen siviller ise bundan sonra 1 TL 75 kuruş ödeyecek. Yeni fiyatların 7 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA