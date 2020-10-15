Belediye otobüsü alt geçitte beton sütuna çarptı; sürücü yaralandı
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Belediye otobüsü alt geçitte beton sütuna çarptı; sürücü yaralandı

15.10.2020 08:11 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:14
Belediye otobüsü alt geçitte beton sütuna çarptı; sürücü yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü, alt geçitte beton sütunlara çarptı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü, alt geçitte beton sütunlara çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Balçova-Konak istikameti Karantina alt geçidinde meydana geldi. Yusuf K. (36) yönetimindeki 35 SE 323 plakalı belediye otobüsü, alt geçitte sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton sütunlara çarptı. Kazada, yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü Yusuf K. yaralanırken, beton sütunlarda da hasar oluştu.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Yusuf K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


Belediye otobüsü alt geçitte beton sütuna çarptı; sürücü yaralandı
Belediye otobüsü alt geçitte beton sütuna çarptı; sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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