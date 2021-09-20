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Belediye otobüsü alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev topuna döndü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev topuna döndü. Otobüsün içerisinde yolcu bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, aracın alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bir düğün salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşım hattında sefer yapan 54 ZR 283 plakalı belediye otobüsünün motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı yol kenarına çekerek kendini dışarıya attı. Sürücünün durumu haber vermesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs adeta alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı. Otobüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

Araç kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek - Murat Hazer/İHA)

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı

Belediye otobüsü alev alev yandı
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Haber: Belediye otobüsü alev alev yandı - Haberler
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