Belediye otobüslerinde korona virüse karşı brandalı önlem Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele de her geçen gün önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele de her geçen gün önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye otobüslerinin sürücü bölümüne şeffaf koruma kabini yerleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele de her geçen gün önlemlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüslerin sürücü kabinleri şeffaf branda ile kapatıldı. Bu uygulama ile sosyal izolasyonun sağlanması ve sosyal mesafenin korunmasını amaçladığını dile getiren Ulaşım Dairesi Başkanlığı, "Hem vatandaşımızı korumak hem de şoförlerimizin sağlığını korumak için böyle bir çalışma gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA