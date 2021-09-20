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BELEDİYE OTOBÜSLERİMİZİN SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ

Habermetre - Haberler | Toplum
BELEDİYE OTOBÜSLERİMİZİN SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzden yapılan açıklamada, daha önce 23. 00'da sonlanan belediye otobüslerimizin sefer saatlerinin 00. 00'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzden yapılan açıklamada, daha önce 23. 00'da sonlanan belediye otobüslerimizin sefer saatlerinin 00. 00'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Belediyemize ait şehir içi yolcu otobüslerinin sefer saatleri değiştirildi.

Konu ile ilgili bilgilendirme yapan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerimiz, daha önce 23. 00'da sonlanan sefer saatlerinin 00. 00'a kadar uzatıldığını dile getirdi.

Vatandaşlar ise yeni saat düzenlemesinin yerinde olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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