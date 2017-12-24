Belediye Otobüsleri "Sağlıklı Seyahat" İçin Her Gün Temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma filosunda yer alan otobüsler, vatandaşların temiz ve hijyenik ortamda seyahat etmesi amacıyla her gün uzman personelce temizlendiği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların gönül rahatlığıyla seyahat edebilmesi için kent genelinde hizmet veren otobüslerin iç ve dış temizliklerinin kapsamlı bir şekilde günlük olarak olarak yapıldığı kaydedildi.



Otobüslerin cam, tutamaç ve yer temizliğinin uzman personel tarafından titizlikle gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Sisleme çalışmasında, ilk olarak aracın içinden alınan örnek ile araçtaki kirliliğe yönelik tespit çalışması yapılıyor. Çıkan sonuç ile araç içerisindeki mikrop değerleri bulunuyor. Daha sonra 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş ve sakkarit içeren, seyreltilmeden ve içine başka kimyasal karıştırılmadan el tipi elektrikli neburatör cihazı ile sisleme çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmanın ardından yarım saat sonra tekrar örnekler alınarak mikrop miktarı ölçülüyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, temizlik çalışmasında kullanılan malzemelerin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olduğu aktarılarak, "Çalışma ile kent genelinde her gün binlerce kişi tarafından kullanılan otobüslerde oluşabilecek mikrop nedenli hastalıkların önüne geçiliyor. Bir kalkan görevi gören sisleme yöntemi sayesinde vatandaşlar hastalıklardan uzak bir yolculuk geçiriyorlar." denildi.