Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu
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Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu

SİİRT'te anneleri tarafından belediye binası önüne terk edilen 6 yaşındaki Nisanur U. ve 4 yaşındaki Çakır U. kardeşler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Koruyucu Aile' projesiyle yeni yuvalarına kavuştu.

Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu
26.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:53

SİİRT'te anneleri tarafından belediye binası önüne terk edilen 6 yaşındaki Nisanur U. ve 4 yaşındaki Çakır U. kardeşler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Koruyucu Aile' projesiyle yeni yuvalarına kavuştu. Kahramanmaraş'ta yaşayan 3 çocuklu Ayhan-Hatice Köpo çifti, Kurban Bayramı öncesi Siirt'ten teslim alıp, evlerine getirdikleri kardeşlere, koruyucu aile oldu.  Çift, "Hem biz hem de çocuklar çifte bayram yaptı. Çok mutluyuz" dedi.

Edanur (18), Zeynep Yüsra (15) ve Elif (9) adında 3 çocuk sahibi olan Ayhan-Hatice Köpo çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 'Koruyucu Aile' projesine başvurdu.

19 yıllık evli çiftin başvurusu üzerine Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, diğer il müdürlükleriyle yaptıkları görüşmede, bir süre önce Siirt'te anneleri tarafından belediye binası önüne terk edilen Nisanur-Çakır U. kardeşlere koruyucu aile arandığını belirledi. Yetkililer, Köpo ailesiyle irtibata geçerek, kardeşlere koruyucu aile olup, olamayacaklarını sordu.560 KİLOMETRE GİDİP ÇOCUKLARI ALDITeklifi kabul eden tekstil fabrikasında vardiya amiri olarak çalışan Ayhan Köpo ile eşi Hatice Köpo, 28 Temmuz günü, 560 kilometre uzaklıktaki Siirt'e giderek, kardeşleri teslim aldı. Kardeşleri aynı gün, Kahramanmaraş'taki evlerine getirdi. Nisanur ve Çakır, kısa sürede hem Ayhan Hatice Köpo çifti hem de çocukları ile anlaştı.'ÇOCUKLRIMIZLA ÇİFTE BAYRAM YAPTIK'Çok mutlu olduklarını, kendi çocuklarının da Nisanur ve Çakır ile çok iyi anlaştığını anlatan Ayhan Köpo, tek amaçlarının vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte bir çocuğun koruyucu ailesi olmak isterken kendilerine 2 çocuk nasip olduğunu anlatan Ayhan Köpo, şöyle konuştu: "Eşim bana bunu birlikte yapabileceğimizi, çocukları alıp onları vatana millete güzel evlatlar yetiştireceğimizi söyledi. Daha sonra kurum da bizim müracaatımızı onayladı ve bize Siirt'te 2 çocukla eşleştiğimizi söylediler. 560 kilometre gidip çocuklarımızı bayram öncesi aldık ve çocuklarımızla çifte bayram yaptık. Hem bir aileleri oldu hem de Kurban Bayramı'nı bir ailede geçirdiler. Çocukların düzenli bir ailede yetişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların gelişmesi, bakımı ve eğitimi noktasında düzenli aile çok önemli. Onlar bize bir fidan, onlar bize bir emanet. O emanetleri vatana, millete en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Benim üç kız çocuğum var ama şimdi beş çocuğum oldu. O sorumluluğu ailemle beraber aldık İnşallah bu 2 fidanı vatana millete hayırlı evlat olarak yetiştireceğimizi düşünüyoruz."'SİİRT OLMASI BİZE SÜRPRİZ OLDU'Hatice Köpo da Nisanur ile Çakır'ı kısa sürede şok sevdiklerini belirterek, "Akrabalarımızda ve çevremizde koruyucu aile var. Hoşuma gidiyordu, çocukları seviyorum ve güzel olacağını düşündüğüm için koruyucu aile olmak istedim. Siirt'ten 2 çocuğun koruyucu ailesi olacağımı hiç tahmin etmemiştim. Bize sürpriz oldu. Bu çocuklar bizim için demek ki hayırlıymış, kısmetimiz oradan geldi. Bayram öncesi aldık çocukları ve beraber bayram yaptık" diye konuştu.

Nisanur ile Çakır U. da yeni aileleriyle mutlu olduklarını ifade etti. Köpo çiftine sarılan çocuklardan Nisanur, çok mutlu olduğunu ve yakında okula kaydının yapılacak olmasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti.


Kaynak: DHA

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