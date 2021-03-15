Belediye önünde hareketli dakikalar
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Belediye önünde hareketli dakikalar

15.03.2021 19:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:35

Belediye önünde hareketli dakikalar Üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı Zonguldak'ta işten çıkarıldığı iddia edilen temizlik işçisi Arslan K., tekrar kendisinin işe alınmamasından dolayı belediye önünde üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı.

Belediye önünde hareketli dakikalar

Üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta işten çıkarıldığı iddia edilen temizlik işçisi Arslan K., tekrar kendisinin işe alınmamasından dolayı belediye önünde üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı.

Zonguldak Belediyesinde temizlik işçileri bölümünde çalışan ve bir süre önce işine son verildiği öne sürülen Arslan K., yeniden işe girebilmek için yaptığı görüşmelerden olumlu cevabı alamadı.

Arslan K. belediye önünde intihara teşebbüs etti. Arslan K. belediye önünde eline aldığı benzini kafasına boşaltarak kendini yakacağını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Arslan K.'yle konuşarak intihardan vazgeçirmek uğraştı. Uzun süren konuşmanın ardından Arslan K. ikna edildi. Ekipler Arslan K.'yi 112 sağlık ekiplerine teslim ederek, hastaneye geçti. Ardından sağlık kontrolünden geçirilen Arslan K. ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Belediye önünde hareketli dakikalar
Belediye önünde hareketli dakikalar
Belediye önünde hareketli dakikalar
Belediye önünde hareketli dakikalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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